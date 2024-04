CYBERGUN : Chiffre d'affaires 2023 en croissance porté par le développement du pôle Militaire et charges exceptionnelles anticipées

5 avril 2024

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, publie son chiffre d'affaires consolidé annuel 2023 non audité.

Au cours du dernier exercice, le Groupe a démontré sa capacité à croitre en développant son pôle Militaire et Chasse, principal axe de développement pour le futur.

Normes IFRS - En KEUR Consolidé

2022 Consolidé

2023 Variation Chiffre d'affaires consolidé 43 328 45 290 +5% Dont Pôle Civil 27 567 23 501 -15% Dont Pôle Militaire et Chasse 15 761 21 790 +38%

PÔLE CIVIL : 23,5 MEUR DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET PERSPECTIVE DE MOUVEMENT STRATÉGIQUE

Le pôle Civil, activité historique du Groupe dans le domaine de l'Airsoft, a terminé l'exercice sur un chiffre d'affaires de 23,5 MEUR, sensiblement supérieur à la première estimation (21 MEUR) communiquée début février. Le pôle a connu une performance commerciale très disparate par région et typologie de clients.

Les derniers développements stratégiques engagés par le Groupe démontrent toute leur pertinence. Grâce au déploiement du site Internet www.evike-europe.com , l'activité B2C progresse de +18% et, en Asie où CYBERGUN est désormais concentré sur la gestion de contrats de distribution, les ventes sont en hausse de 56%.

Sur les marchés historiques B2B en Europe (-25%) et aux Etats-Unis (-30%), le Groupe subit le contrecoup des difficultés financières des réseaux de distribution. Ces derniers voient le pouvoir d'achat des consommateurs sous contrainte par l'inflation et leur propre capacité à disposer de stocks par la remontée des taux d'intérêts.

Pour 2024, l'ambition est de stabiliser progressivement l'activité et de valoriser ce pôle dans le cadre d'un mouvement de consolidation du secteur. À ce titre, le Groupe a reçu des marques d'intérêt pour acquérir tout ou partie du pôle Civil et les premières discussions ont fait ressortir une valorisation de cette activité comprise entre 10 et 25 MEUR pour 100% des parts.

38% DE CROISSANCE DU PÔLE MILITAIRE ET CHASSE ET DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS

Dans le même temps, le plan de développement ambitieux dans le domaine Militaire et Chasse commence à porter ses fruits avec un chiffre d'affaires 2023 de 21,8 MEUR contre 15,8 MEUR en 2022, soit une hausse de +38%.

Sur le périmètre ARKANIA, les facturations sont en croissance de +3%, à 16,2 MEUR. Le Groupe a volontairement limité sa performance commerciale afin de préserver ses ressources financières.

Sur le périmètre VERNEY-CARRON, intégré dans le Groupe au 1 er janvier 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,6 MEUR.

En 2024, le pôle Militaire et Chasse devrait enregistrer une nouvelle année de croissance, grâce aux moyens financiers additionnels en cours de mise en place pour soutenir la forte dynamique commerciale :

Le nouvel emprunt obligataire émis fin février pour un montant nominal maximum de 2,2 MEUR (dont 1,1 MEUR a déjà été tiré) ;

Le financement du besoin en fonds de roulement par des partenaires commerciaux ou financiers, notamment par la mise en place de systèmes de préfinancement (acomptes) et de refinancement (affacturage) ;

La valorisation de l'actif industriel de Blois, estimé à 5 MEUR ;

La cession de tout ou partie du pôle Civil du Groupe pour un montant attendu compris entre 10 et 25 MEUR (selon le périmètre retenu).

CHARGES EXCEPTIONNELLES ANTICIPÉES DANS LES COMPTES 2023

Les travaux comptables en cours d'arrêté des comptes consolidés 2023 font apparaitre un certain nombre de charges à caractère non récurrent qui devraient impacter sensiblement les résultats de l'exercice. Les principaux éléments sont :

La dépréciation (sans impact cash) de la valeur comptable des actifs liés au bureau d'études (frais de recherches et développement, essentiellement) pour un montant d'environ 9 MEUR en raison de difficultés rencontrées dans la mise au point de répliques devant être intégrées dans des systèmes d'entrainement au tir ;

La dépréciation de la valeur comptable (sans impact cash) des actifs Civil BtoC en France, dans la perspective de la cession de ces actifs en 2024, pour un montant d'environ 3 MEUR ;

La première année de consolidation des résultats de VERNEY CARRON, avant une nécessaire et profonde remise à niveau aux standards du Groupe, pour environ 5 MEUR.

Hugo BRUGIÈRE, Gérant de CYBERGUN, déclare : « Notre performance commerciale en 2024 témoigne une nouvelle fois du bienfondé de nos choix stratégiques. Alors que l'économie mondiale montre des signes de ralentissements et que la plupart des acteurs de l'Airsoft civil souffrent ou disparaissent, le Groupe arrive à tirer son épingle du jeu par la diversification de ses activités. Nous communiquerons prochainement nos objectifs commerciaux 2024 qui sont portés par un contexte sécuritaire mondial générant d'importants besoins pour nos expertises.

Dans le même temps, nous devons mettre à niveau notre bilan en prenant en compte la réalité des difficultés rencontrées sur certaines activités avant que celles-ci soient arrêtées, cédées ou restructurées. C'est un travail douloureux mais nécessaire et nous le ferons avec courage et lucidité. »

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com . Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

