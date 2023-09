Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cybergun: accord de distribution pour Verney-Carron information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 11:38









(CercleFinance.com) - Cybergun a annoncé vendredi la signature d'un accord entre sa filiale Verney-Carron, spécialisée dans la fabrication d'armes, et Rivolier, une société de distribution d'équipements de chasse et de tir.



Cet accord exclusif qui porte sur le marché français concerne l'ensemble de la gamme de fusils et carabines de chasse fabriquée et mise sur le marché par Verney-Carron, ainsi que sur ses lanceurs sublétaux de balles de défense flash-ball.



Le périmètre ne concerne pas, en revanche, les autres produits de sécurité et de défense commercialisés sous la marque Lebel.



Pour Verney-Carron, ce partenariat devrait permettre de générer une croissance du chiffre d'affaires sur le marché de la chasse en France, sans investissement additionnel.



Si les termes de l'accord demeurent confidentiels, le plan de développement prévoit un million d'euros de chiffre d'affaires dès 2023 à près de sept millions d'euro à horizon 2026.



L'action Cybergun s'inscrivait en hausse de 3% vendredi à la Bourse de Paris suite à ces informations.





Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris +13.09%