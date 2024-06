Cyberattaques : Thales s'associe à Google Cloud

(AOF) - Thales a choisi de s'associer à Google Cloud pour renforcer ses capacités de détection et de réponse aux cyberattaques sur les systèmes d'information des organisations. Grâce à ce partenariat, Thales met au point une plateforme globale de SOC, sur la base de l'expertise et des technologies de cybersécurité de Google Cloud, telles que Google Security Operations, VirusTotal, et le renseignement d'intérêt cyber de Mandiant, le tout alimenté par l'IA générative.

Cette plateforme s'appuie sur le réseau des onze SOC Thales déjà déployés, basés sur des technologies cloud ou hybrides et pouvant être connectés aux environnements on premise.

Les clients de Thales bénéficieront de l'expertise combinée des deux groupes en matière d'analyse de la menace cyber et des dernières avancées en matière d'IA.

Ce SOC de nouvelle génération offre aux organisations une protection à toute épreuve face aux cybermenaces les plus sophistiquées, avec une supervision sans compromis des systèmes, une détection des attaques précise et fiable, une réponse aux incidents rapide et efficace et une vigilance permanente.

AOF - EN SAVOIR PLUS

