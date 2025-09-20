CYBERATTAQUE-Les opérations dans les aéroports européens, notamment à Heathrow et à Bruxelles, perturbées

L'aéroport Heathrow de Londres, les aéroports de Berlin et de Bruxelles touchés par des perturbations

RTX fait l'expérience d'une "perturbation cybernétique" dans les logiciels aéroportuaires

Selon RTX, l'enregistrement électronique et la livraison des bagages sont affectés

(Ajout d'une déclaration de RTX aux paragraphes 4 et 5, et de détails sur la chronologie de l'incident au paragraphe 6) par Sabine Siebold et Christoph Steitz

Une cyberattaque contre un fournisseur de systèmes d'enregistrement et d'embarquement a perturbé les opérations dans plusieurs grands aéroports européens, dont l'aéroport Heathrow de Londres, le plus fréquenté du continent, entraînant des retards et des annulations de vols samedi.

Collins Aerospace, qui fournit des systèmes d'enregistrement et d'embarquement à plusieurs compagnies aériennes dans de nombreux aéroports du monde entier, connaît un problème technique susceptible d'entraîner des retards pour les passagers en partance, a indiqué l'aéroport londonien de Heathrow, qui avait prévenu des retards.

L'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Berlin ont également été touchés par l'attaque, ont-ils indiqué dans des déclarations séparées.

RTX RTX.N , la société mère de Collins Aerospace, a déclaré avoir pris connaissance d'une "perturbation cybernétique" de son logiciel dans certains aéroports, sans les nommer.

"L'impact est limité à l'enregistrement électronique des clients et au dépôt des bagages et peut être atténué par des opérations d'enregistrement manuel," a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique, ajoutant qu'elle s'efforçait de résoudre le problème aussi rapidement que possible.

L'attaque a rendu les systèmes automatisés inopérants, ne permettant que des procédures manuelles d'enregistrement et d'embarquement, a indiqué Brussels Airport sur son site web, ajoutant que l'incident s'était produit dans la nuit de vendredi à samedi.

"Cela a un impact important sur le programme des vols et entraînera malheureusement des retards et des annulations de vols... Le fournisseur de services travaille activement sur la question et tente de résoudre le problème aussi rapidement que possible."

Les aéroports concernés ont conseillé aux passagers ayant un vol prévu samedi de confirmer leur voyage auprès des compagnies aériennes avant de se rendre à l'aéroport.

"En raison d'un problème technique chez un fournisseur de système, les temps d'attente à l'enregistrement sont plus longs. Nous travaillons à une solution rapide," a indiqué l'aéroport de Berlin dans une bannière sur son site internet.

L'aéroport de Francfort FRAG.DE , le plus grand d'Allemagne, n'a pas été affecté," a déclaré un porte-parole. Un responsable du centre de contrôle des opérations de l'aéroport de Zurich a également déclaré qu'il n'avait pas été touché.