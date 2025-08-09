CXApp Inc devrait afficher une perte de 21 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CXApp Inc CXAI.OQ CXAI.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Palo Alto en Californie devrait annoncer une baisse de 32,0% de ses revenus à 1,2 million de dollars contre 1,77 million de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour CXApp Inc est une perte de 21 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour CXApp Inc est de 3,00 $, soit environ 69,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,92 $

