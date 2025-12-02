CVS va payer 37,8 millions de dollars pour régler les allégations concernant les stylos à insuline

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

CVS obtiendrait le remboursement des stylos à insuline excédentaires

*

Le dénonciateur partagera le produit du règlement

*

CVS affirme que les problèmes de facturation des stylos à insuline sont en cours de résolution

(Ajoute le commentaire de CVS, les détails du règlement, les accusations; ajoute la signature) par Jonathan Stempel

CVS Health CVS.N va payer 37,76 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait distribué trop de stylos à insuline à des patients, puis obtenu des remboursements indus de Medicare, Medicaid et d'autres programmes gouvernementaux de soins de santé, a déclaré mardi le procureur américain Jay Clayton à Manhattan.

Le règlement met fin aux accusations selon lesquelles CVS aurait violé la loi fédérale False Claims Act entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2020 en délivrant plus de stylos d'insuline que les médecins n'en prescrivaient, en obtenant des remboursements pour des renouvellements prématurés et en sous-déclarant la quantité d'insuline délivrée par ses pharmacies.

CVS aurait demandé au personnel des pharmacies de déclarer le nombre maximum de jours d'approvisionnement autorisés lors de la délivrance de cartons pleins de stylos à insuline, afin de s'assurer qu'elle puisse remplir les ordonnances aussi rapidement que possible et que les demandes de remboursement soient approuvées.

Les patients diabétiques utilisent les stylos pour s'administrer des injections d'insuline.

Le paiement comprend 24,45 millions de dollars au gouvernement fédéral et le reste à divers États américains, a déclaré Jay Clayton.

CVS, basé à Woonsocket, Rhode Island, a déclaré dans un communiqué que la facturation des stylos à insuline "a longtemps été un défi pour les pharmacies" en raison des changements d'étiquetage, du dosage et de l'emballage variables, et des limites d'approvisionnement variables des payeurs.

"Ces dernières années, l'évolution des PBM (pharmacy benefit managers) et des pratiques des payeurs pour tenir compte de l'emballage des stylos à insuline et d'autres améliorations technologiques ont permis d'atténuer certains de ces problèmes", a déclaré CVS. "Avec ce règlement, nous sommes heureux de mettre ce problème derrière nous."

Le règlement de mardi résout un procès du ministère américain de la Justice et plusieurs cas de dénonciation.

Le premier cas a été déposé en 2018 par Adam Rahimi, un pharmacien de CVS. Les dénonciateurs recevront 19,5 % du montant du règlement, Rahimi recevant la plus grande partie, ont déclaré ses avocats.