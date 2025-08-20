CVS retarde l'ajout du nouveau vaccin de prévention du VIH de Gilead à sa liste de médicaments couverts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

CVS invoque des raisons cliniques, financières et réglementaires pour justifier sa décision

*

Yeztugo a été approuvé par la FDA en juin, avec une efficacité de près de 100 % dans les essais

*

Medicare, VA, certains plans Medicaid couvrent déjà le médicament

(Ajout du commentaire de Gilead au paragraphe 7) par Deena Beasley

CVS Health CVS.N , qui gère le plus grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques aux États-Unis, n'ajoutera pas le nouveau médicament de prévention du VIH de Gilead Sciences GILD.O à ses plans commerciaux pour l'instant, a déclaré un porte-parole à Reuters, malgré l'efficacité prouvée du médicament.

CVS a fondé sa décision sur des facteurs cliniques, financiers et réglementaires, a déclaré le porte-parole David Whitrap dans un courriel. Elle ne couvrira pas non plus le Yeztugo dans le cadre de ses formulaires de l'Affordable Care Act, car son programme de prévention ACA suit les recommandations et les mandats du ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS), a déclaré M. Whitrap.

Les recommandations actuelles en matière de prévention du VIH du groupe de travail américain sur les services préventifs (USPSTF), qui est soutenu par le ministère de la santé et des services sociaux, ne comprennent que trois médicaments plus anciens.

Une source au fait de la situation a laissé entendre que Gilead négociait toujours avec CVS au sujet du Yeztugo , une injection bi-annuelle dont le prix de liste aux États-Unis s'élève à plus de 28 000 dollars par an.

La décision de CVS est "une grave déception et franchement une occasion manquée", a déclaré Mitchell Warren, directeur exécutif de l'association de lutte contre le sida AVAC. "Elle reflète un prix trop élevé et une structure de prix pharmaceutique américaine qui n'est franchement pas viable."

M. Warren et d'autres militants de la lutte contre le sida ont déclaré que le Yeztugo pourrait être un outil de transformation pour mettre fin à une épidémie vieille de 44 ans qui infecte 1,3 million de personnes par an et qui, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, a tué plus de 42 millions de personnes.

Gilead s'est dit "extrêmement satisfait" des progrès réalisés dans ses discussions avec les payeurs, dont la plupart continuent de couvrir les produits de prévention du VIH sans partage des coûts ni obstacles à la couverture. La société a déclaré qu'elle était en bonne voie pour obtenir une couverture de 75 % des assureurs américains pour le Yeztugo d'ici la fin de l'année et une couverture de 90 % d'ici juin 2026.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, ou PBM, servent d'intermédiaires entre les entreprises pharmaceutiques et les consommateurs. Ils négocient des remises en volume avec les fabricants de médicaments pour le compte des employeurs et des régimes de santé, en fonction des conditions de couverture.

Les trois plus grands - CVS Caremark, UnitedHealth Group's

UNH.N OptumRX et Cigna's CI.N Express Scripts - contrôlent environ 70 % des prescriptions de médicaments spécialisés aux États-Unis.

Optum a déclaré que la couverture du Yeztugo serait examinée dans les semaines à venir, tandis qu'Express Scripts n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les programmes de soins de santé du gouvernement américain, y compris la Veterans Administration et le programme Medicare pour les personnes âgées de plus de 65 ans, ont déjà ajouté le Yeztugo à leurs listes de couverture. Gilead a déclaré au début du mois que plusieurs programmes Medicaid gérés par l'État, notamment en Californie et à New York, couvraient le médicament.

Gilead, ses investisseurs et les militants de la lutte contre le sida fondent de grands espoirs sur le Yeztugo . Approuvé en juin pour les personnes présentant un risque élevé de contracter le VIH, le médicament s'est avéré efficace à près de 100 % pour prévenir l'infection dans le cadre d'essais de grande envergure, ce qui a ravivé l'optimisme quant à la possibilité de limiter la propagation du virus mortel.

Certains analystes ont prévenu qu'un récent arrêt de la Cour suprême confirmant la large autorité du HHS sur l'USPSTF pourrait affecter les perspectives de couverture tant que Robert F. Kennedy Jr. sera à la tête de l'agence. Les groupes médicaux ont exprimé leur inquiétude quant aux informations selon lesquelles Robert F. Kennedy pourrait remplacer des membres du groupe de travail.

Le groupe de travail, composé de 16 membres, examine les données probantes et les avis du public, puis recommande des services de prévention qui permettent de détecter les maladies à un stade précoce ou d'empêcher leur aggravation, et que les assureurs doivent couvrir sans que le patient ne participe aux frais. Pour la prévention du VIH, il recommande les pilules quotidiennes de PrEP Truvada, qui est disponible sous forme de générique, et Descovy de Gilead, ainsi que l'injection bimensuelle Apretude de ViiV Healthcare.

Le directeur général de Gilead , Daniel O'Day, a souligné que le coût du traitement d'un patient séropositif au cours de sa vie peut dépasser un million de dollars, ce qui rend le traitement préventif rentable.