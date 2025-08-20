 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 888,55
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CVS retarde l'ajout du nouveau vaccin de prévention du VIH de Gilead à sa liste de médicaments couverts
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

CVS invoque des raisons cliniques, financières et réglementaires pour justifier sa décision

*

Yeztugo a été approuvé par la FDA en juin, avec une efficacité de près de 100 % dans les essais

*

Medicare, VA, certains plans Medicaid couvrent déjà le médicament

(Ajout du commentaire de Gilead au paragraphe 7) par Deena Beasley

CVS Health CVS.N , qui gère le plus grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques aux États-Unis, n'ajoutera pas le nouveau médicament de prévention du VIH de Gilead Sciences GILD.O à ses plans commerciaux pour l'instant, a déclaré un porte-parole à Reuters, malgré l'efficacité prouvée du médicament.

CVS a fondé sa décision sur des facteurs cliniques, financiers et réglementaires, a déclaré le porte-parole David Whitrap dans un courriel. Elle ne couvrira pas non plus le Yeztugo dans le cadre de ses formulaires de l'Affordable Care Act, car son programme de prévention ACA suit les recommandations et les mandats du ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS), a déclaré M. Whitrap.

Les recommandations actuelles en matière de prévention du VIH du groupe de travail américain sur les services préventifs (USPSTF), qui est soutenu par le ministère de la santé et des services sociaux, ne comprennent que trois médicaments plus anciens.

Une source au fait de la situation a laissé entendre que Gilead négociait toujours avec CVS au sujet du Yeztugo , une injection bi-annuelle dont le prix de liste aux États-Unis s'élève à plus de 28 000 dollars par an.

La décision de CVS est "une grave déception et franchement une occasion manquée", a déclaré Mitchell Warren, directeur exécutif de l'association de lutte contre le sida AVAC. "Elle reflète un prix trop élevé et une structure de prix pharmaceutique américaine qui n'est franchement pas viable."

M. Warren et d'autres militants de la lutte contre le sida ont déclaré que le Yeztugo pourrait être un outil de transformation pour mettre fin à une épidémie vieille de 44 ans qui infecte 1,3 million de personnes par an et qui, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, a tué plus de 42 millions de personnes.

Gilead s'est dit "extrêmement satisfait" des progrès réalisés dans ses discussions avec les payeurs, dont la plupart continuent de couvrir les produits de prévention du VIH sans partage des coûts ni obstacles à la couverture. La société a déclaré qu'elle était en bonne voie pour obtenir une couverture de 75 % des assureurs américains pour le Yeztugo d'ici la fin de l'année et une couverture de 90 % d'ici juin 2026.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, ou PBM, servent d'intermédiaires entre les entreprises pharmaceutiques et les consommateurs. Ils négocient des remises en volume avec les fabricants de médicaments pour le compte des employeurs et des régimes de santé, en fonction des conditions de couverture.

Les trois plus grands - CVS Caremark, UnitedHealth Group's

UNH.N OptumRX et Cigna's CI.N Express Scripts - contrôlent environ 70 % des prescriptions de médicaments spécialisés aux États-Unis.

Optum a déclaré que la couverture du Yeztugo serait examinée dans les semaines à venir, tandis qu'Express Scripts n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les programmes de soins de santé du gouvernement américain, y compris la Veterans Administration et le programme Medicare pour les personnes âgées de plus de 65 ans, ont déjà ajouté le Yeztugo à leurs listes de couverture. Gilead a déclaré au début du mois que plusieurs programmes Medicaid gérés par l'État, notamment en Californie et à New York, couvraient le médicament.

Gilead, ses investisseurs et les militants de la lutte contre le sida fondent de grands espoirs sur le Yeztugo . Approuvé en juin pour les personnes présentant un risque élevé de contracter le VIH, le médicament s'est avéré efficace à près de 100 % pour prévenir l'infection dans le cadre d'essais de grande envergure, ce qui a ravivé l'optimisme quant à la possibilité de limiter la propagation du virus mortel.

Certains analystes ont prévenu qu'un récent arrêt de la Cour suprême confirmant la large autorité du HHS sur l'USPSTF pourrait affecter les perspectives de couverture tant que Robert F. Kennedy Jr. sera à la tête de l'agence. Les groupes médicaux ont exprimé leur inquiétude quant aux informations selon lesquelles Robert F. Kennedy pourrait remplacer des membres du groupe de travail.

Le groupe de travail, composé de 16 membres, examine les données probantes et les avis du public, puis recommande des services de prévention qui permettent de détecter les maladies à un stade précoce ou d'empêcher leur aggravation, et que les assureurs doivent couvrir sans que le patient ne participe aux frais. Pour la prévention du VIH, il recommande les pilules quotidiennes de PrEP Truvada, qui est disponible sous forme de générique, et Descovy de Gilead, ainsi que l'injection bimensuelle Apretude de ViiV Healthcare.

Le directeur général de Gilead , Daniel O'Day, a souligné que le coût du traitement d'un patient séropositif au cours de sa vie peut dépasser un million de dollars, ce qui rend le traitement préventif rentable.

Valeurs associées

CVS HEALTH
70,820 USD NYSE -0,23%
GILEAD SCIENCES
118,7300 USD NASDAQ +0,64%
THE CIGNA
304,300 USD NYSE +0,72%
UNITEDHEALTH GRO
299,700 USD NYSE -1,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue générale prise depuis une position à la frontière entre Israël et la bande de Gaza montrant de la fumée et des bâtiments détruits, le 20 août 2025 ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 20.08.2025 23:01 

    Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné mercredi le rappel de 60.000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza, le Hamas dénonçant un "mépris flagrant" pour les efforts de médiation en cours en vue d'une trêve ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street attentiste avant Jackson Hole, la tech en berne
    information fournie par AFP 20.08.2025 22:43 

    La Bourse de New York a clôturé orientée à la baisse mercredi, dans l'attente du colloque des banquiers centraux à Jackson Hole, les investisseurs continuant à délaisser les valeurs technologiques. Le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre (+0,04%), l'indice ... Lire la suite

  • Wall Street termine en ordre dispersé avant Jackson Hole
    Wall Street termine en ordre dispersé avant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 20.08.2025 22:24 

    La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, les investisseurs ayant décidé de vendre certaines actions du secteur technologique avant le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole. L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 50,39 points, à 44.982,74 ... Lire la suite

  • USA-Les responsables de la Fed partisans d'une baisse des taux restent isolés
    USA-Les responsables de la Fed partisans d'une baisse des taux restent isolés-"minutes"
    information fournie par Reuters 20.08.2025 21:39 

    Les deux responsables de la Réserve fédérale (Fed) qui ont ouvertement plaidé pour une baisse des taux le mois dernier n'ont semble-t-il pas réussi à rallier d'autres soutiens lors de la dernière réunion de l'institution. D'après le compte rendu de la réunion de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank