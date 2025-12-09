CVS prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026, alors que le plan de redressement prend effet

CVS Health CVS.N a prévu mardi un bénéfice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street et aux bénéfices prévus cette année, signalant des progrès constants dans le plan de redressement du conglomérat de la santé.

Les actions de CVS, qui exploite l'une des plus grandes chaînes de pharmacies américaines, ont augmenté de 2,4 % à 78,38 $ dans les échanges avant bourse, après que la société a également relevé ses perspectives de bénéfices pour 2025 pour la quatrième fois.

Ces perspectives optimistes viennent couronner une année au cours de laquelle le directeur général David Joyner a mis en œuvre une refonte radicale et indispensable , comprenant des mesures de réduction des coûts, la sortie des marchés sous-performants et le renforcement de la direction générale afin de raviver la confiance des investisseurs.

Ces efforts ont contribué à restaurer la confiance des investisseurs dans l'entreprise, les actions de CVS ayant bondi de 70,5 % depuis le début de l'année.

"Nous clôturons l'année 2025 avec une dynamique significative dans toutes nos activités et nous prévoyons une nouvelle année de forte croissance des bénéfices en 2026", a déclaré le directeur financier Brian Newman mardi.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 7,00 et 7,20 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 7,16 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend toutefois à un revenu total d'au moins 400 milliards de dollars l'année prochaine, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, s'élevant à 419,26 milliards de dollars.

La société s'attend à ce que la croissance soit alimentée par le retour aux marges cibles de son activité d'assurance Aetna ainsi que de l'unité de gestion des prestations pharmaceutiques CVS Caremark.

En mai, CVS a déclaré qu'elle prévoyait de se retirer du marché des régimes d'assurance maladie Obamacare en 2026. Au cours des derniers trimestres, les assureurs santé ont dû faire face à l'augmentation des coûts médicaux de ces régimes.

La société a relevé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 à 6,60 à 6,70 dollars par action, contre 6,55 à 6,65 dollars précédemment.

"La dynamique à court terme de CVS devrait préparer le terrain pour ce qui reste une histoire de reprise de croissance robuste", ont déclaré les analystes de Leerink Partners dans une note.

La société organisera une journée des investisseurs plus tard dans la journée de mardi.