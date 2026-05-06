CVS Health revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 après avoir renforcé la maîtrise des coûts médicaux

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* CVS indique que les dépenses des régimes de santé publics ont diminué

* La société affiche un résultat trimestriel supérieur aux prévisions pour le cinquième trimestre consécutif

* Le secteur de la pharmacie de détail a été affecté par les fermetures de magasins et la baisse de l'activité grippale, selon le directeur financier

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9, graphique) par Amina Niasse

CVS Health CVS.N a relevé mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce à la hausse des bénéfices du premier trimestre dans son activité de gestion de pharmacies et à une maîtrise rigoureuse des coûts médicaux dans ses régimes de santé financés par l'État.

L'action du conglomérat de santé a progressé de près de 6 % avant l'ouverture de la bourse.

La société, qui exploite également une chaîne de pharmacies de détail, a déclaré que ses prévisions revues à la hausse reflétaient une baisse des dépenses de santé dans son activité d'assurance maladie.

« Nous améliorons notre capacité de prévision, donc l'évolution des coûts ne m'a pas surpris », a déclaré le directeur financier Brian Newman lors d'un entretien avec Reuters.

Une gamme de médicaments plus rentable a stimulé les bénéfices de Caremark, son gestionnaire de prestations pharmaceutiques, a-t-il ajouté.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 7,30 et 7,50 dollars, contre une fourchette de 7,00 à 7,20 dollars auparavant.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à un bénéfice par action de 7,16 dollars pour l'ensemble de l'année.

CVS a annoncé un bénéfice ajusté de 2,57 dollars par action au premier trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,20 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

«Dans l'ensemble, un trimestre très solide qui devrait permettre de poursuivre la dynamique récente alors que CVS renoue avec la croissance de ses bénéfices », a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink.

UN OPTIMISME PRUDENT

Ce trimestre marque le cinquième trimestre consécutif où CVS a dépassé les prévisions. Bien que la société ait surpassé les estimations de Wall Street l'année dernière, CVS a adopté une approche prudente dans ses prévisions alors qu'elle cherche à progresser dans son redressement. En 2024, la société a connu plusieurs trimestres où elle a manqué de peu les prévisions de Wall Street et a remplacé son directeur général.

La branche d'assurance Aetna de CVS a affiché un ratio de sinistralité médicale – c'est-à-dire le pourcentage des primes consacrées aux services médicaux – de 84,6 %, inférieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 87,58 %.

L'entreprise avait enregistré un ratio de sinistralité de 87,3 % l'année précédente.

CVS a enregistré une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires pour son segment des services de santé, qui comprend son gestionnaire de prestations pharmaceutiques Caremark, et une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires pour son activité de prestations de santé.

La branche d'assurance Aetna de CVS se concentre sur Medicare Advantage, le programme du gouvernement américain destiné aux adultes âgés de 65 ans et plus et aux personnes handicapées.

Des concurrents, notamment UnitedHealth et Humana, ont fait état de coûts médicaux plus élevés dans le cadre de ce programme et d'un écart entre le remboursement du gouvernement et les dépenses engagées par les assureurs pour les services médicaux de leurs assurés.

En avril, le gouvernement américain a annoncé qu'il augmenterait de 2,48 % en moyenne les paiements versés en 2027 aux assureurs gérant des plans Medicare Advantage pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap.

M. Newman a déclaré que cette augmentation ne correspondait toujours pas aux estimations de coûts pour l'année prochaine. La société se concentre sur les changements de tarification ou sur la modification des prestations, a-t-il ajouté.

PROBLÈMES DANS LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE

L'activité pharmaceutique de CVS Health a progressé de 5 % en 2025, après le rachat de pharmacies de son ancien concurrent Rite Aid, et a gagné 9 millions de clients une fois la transaction finalisée.

Bien que l'entreprise ait pu délivrer davantage d'ordonnances et de médicaments plus coûteux, le résultat d'exploitation de cette division a chuté de 8,8 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière.

CVS a déclaré que l'exploitation de cette division était devenue plus coûteuse en raison de changements réglementaires affectant le prix de certains médicaments, d'une diminution du nombre de cas de rhume et de grippe traités et de perturbations météorologiques qui ont ralenti les opérations.

« Plusieurs de nos magasins ont dû fermer en raison de la neige », a déclaré M. Newman. CVS est basée à Woonsocket, dans le Rhode Island.

Le chiffre d'affaires total du trimestre a atteint 100,4 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 95,1 milliards de dollars.