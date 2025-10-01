CVS Health proposera des régimes d'assurance-médicaments 2026 dans 43 États américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CVS Health CVS.N a déclaré mercredi que son unité d'assurance santé proposera des plans de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage dans 43 États et Washington D.C. pour 2026.