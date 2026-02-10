CVS Health maintient ses prévisions pour 2026 et envisage de les dépasser

Les activités pharmaceutiques de CVS dopent les bénéfices

La société maintient ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 entre 7 $ et 7,20 $

Déclare que les coûts médicaux étaient conformes aux attentes

CVS Health CVS.N a maintenu mardi les prévisions de bénéfices et de revenus pour 2026 qu'elle avait publiées en décembre, tout en suggérant qu'elle pourrait dépasser ces objectifs, signalant des progrès dans le plan de redressement du conglomérat de soins de santé.

La société a déclaré une baisse des bénéfices au quatrième trimestre, mais a dépassé les attentes de Wall Street, aidée par la force de son unité de prestations pharmaceutiques et le volume d'ordonnances dans ses pharmacies de détail.

"Je parle d'un ratio Say-Do", a déclaré le directeur financier Brian Newman. "Nous fixons des objectifs réalistes et nous essayons d'atteindre ou de dépasser les attentes."

M. Newman a indiqué que les bénéfices de la chaîne de pharmacies avaient diminué d'environ 5 % par an au cours des cinq dernières années, mais qu'ils avaient augmenté de 5 % en 2025, grâce à l'achat de certains actifs de Rite Aid, qui a déposé son bilan .

CVS, qui exploite l'une des plus grandes chaînes de pharmacies américaines, l'assurance Aetna et le gestionnaire de prestations pharmaceutiques CVS Caremark, a réduit ses coûts et s'est restructuré en 2025 après avoir enregistré des résultats médiocres en 2024 et remplacé sa direction.

L'entreprise a maintenu sa prévision de bénéfice ajusté pour 2026 de 7,00 à 7,20 dollars par action et sa projection de chiffre d'affaires d'au moins 400 milliards de dollars.

"Alors que les tendances des coûts médicaux restent élevées, notre expérience en 2025 soutient nos hypothèses de tendances qui sous-tendent nos prévisions", a déclaré Newman lors d'un appel avec des analystes.

Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise gagne 7,17 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 409,8 milliards de dollars en 2026, selon les données de LSEG.

"La réitération des prévisions de BPA peut être un peu décevante par rapport aux attentes des investisseurs, mais nous ne sommes pas non plus surpris de voir un certain niveau de prudence étant donné l'ampleur des éléments en mouvement sur les marchés", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink.

Les actions de CVS étaient en légère hausse dans les premiers échanges.

CVS a affiché un bénéfice ajusté de 1,09 $ par action au quatrième trimestre, en baisse par rapport à 1,19 $ il y a un an, mais supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 99 cents.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES AUGMENTE GRÂCE AUX PRESCRIPTIONS

Le chiffre d'affaires total a augmenté à 105,7 milliards de dollars pour le trimestre, contre 97,7 milliards de dollars, en partie grâce à l'accord Rite Aid. Les prescriptions exécutées ont augmenté de 6,3 % par rapport au trimestre précédent.

Le chiffre d'affaires du secteur des services de santé, qui comprend l'unité de gestion des prestations pharmaceutiques, a augmenté pour atteindre 51,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 47 milliards de dollars un an plus tôt.

L'activité d'assurance Aetna de CVS a déclaré un ratio de perte médicale, ou le pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux, de 94,8 %, légèrement inférieur aux estimations des analystes de 95,5 %.

La société a déclaré que les tendances des coûts médicaux au cours du trimestre, bien qu'élevées, étaient globalement conformes à ses attentes.

Le directeur financier a déclaré que les réglementations introduites par la loi sur la réduction de l'inflation de l'administration Biden ont entraîné une augmentation plus importante des coûts médicaux dans son activité Medicare Advantage au cours de la dernière partie de l'année.

Les assureurs qui se concentrent sur Medicare, le programme gouvernemental américain pour les personnes âgées et les personnes handicapées, ont été mis sous pression par une demande accrue de services médicaux et des changements dans les remboursements du gouvernement qui ont nui aux revenus.

Le mois dernier, l'administration Trump a proposé une augmentation beaucoup plus faible que prévu des taux de paiement de Medicare Advantage pour 2027, ce qui a fait baisser les actions de CVS, UnitedHealth UNH.N et Humana HUM.N .

CVS a annoncé en 2025 qu'elle cesserait d'offrir des plans établis par l'Affordable Care Act, communément appelé Obamacare, déclarant que l'activité n'était pas viable.