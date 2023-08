Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CVS Health: lancement d'une filiale de biosimilaires information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 15:46









(CercleFinance.com) - CVS Health annonce le lancement de Cordavis, une filiale en propriété exclusive qui travaillera directement avec les fabricants pour commercialiser et/ou coproduire des produits biosimilaires pour le marché pharmaceutique américain.



'Alors que l'environnement pharmaceutique américain continue d'évoluer, les biosimilaires représentent l'une des plus grandes possibilités de réduire les coûts des médicaments pour les employeurs et les consommateurs', déclare la chaine de pharmacie.



CVS a ainsi l'intention de développer un portefeuille de produits qui faciliteront un accès plus large aux biosimilaires aux États-Unis, un marché qui devrait selon elle passer de moins de 10 milliards de dollars en 2022 à plus de 100 milliards d'ici 2029.



Cordavis a déjà conclu un contrat avec Sandoz pour lancer Hyrimoz, un biosimilaire d'Humira, au premier trimestre de 2024 sous une marque privée Cordavis. Le prix de catalogue de ce produit sera inférieur de plus de 80% à celui d'Humira.





Valeurs associées CVS HEALTH NYSE +0.96%