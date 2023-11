Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CVS Health: BPA accru de 2% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - CVS Health publie au titre du troisième trimestre 2023, un BPA ajusté en hausse de 1,8% à 2,21 dollars, et un profit opérationnel ajusté en croissance de 2,5% à près de 4,46 milliards de dollars, pour des revenus en augmentation de 10,6% à près de 89,8 milliards.



'Malgré un environnement commercial difficile, nous continuons de nous adapter aux besoins changeants de nos consommateurs, en élargissant l'accès aux soins et en réduisant les coûts', commente la CEO Karen Lynch.



Pour l'ensemble de 2023, la chaine de pharmacies confirme viser des fourchettes de prévisions allant de 8,50 à 8,70 dollars pour le BPA ajusté et de 12,5 à 13,5 milliards pour les flux de trésorerie liés à l'exploitation.





