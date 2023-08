CVS Health annonce la création de sa filiale Cordavis dédiée aux biosimilaires

(AOF) - CVS Health est attendu à l’équilibre en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé ce jour le lancement de lancement de Cordavis, une filiale qui travaillera directement avec les fabricants pour commercialiser et/ou coproduire des produits biosimilaires pour le marché pharmaceutique américain. Pour son premier produit, Cordavis a conclu un contrat avec Sandoz pour commercialiser Hyrimoz, un biosimilaire d'Humira, au cours du premier trimestre 2024 pour un prix catalogue inférieur de plus de 80 % au prix catalogue actuel de l'Humira.

"CVS Health a pour tradition d'apporter des solutions innovantes qui réduisent le coût des médicaments et garantissent que les patients ont accès aux médicaments dont ils ont besoin pour rester en bonne santé", a déclaré Shawn Guertin, directeur financier de CVS Health. "Cordavis est une évolution logique pour nous et contribuera à assurer un approvisionnement suffisant en biosimilaires aux États-Unis et à soutenir ce marché, tout en améliorant les résultats en matière de santé et en réduisant les coûts pour les consommateurs."

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.