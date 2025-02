CVS Health a réduit les bonus après des résultats décevants en 2024

(AOF) - CVS Health a annoncé vendredi avoir réduit les bonus de certains employés en raison de ses faibles niveaux de bénéfices l'année dernière. "Nous n'avons pas atteint nos objectifs financiers en 2024, et cela se reflète dans notre bonus d'entreprise", a déclaré un représentant de la chaîne américaine de pharmacies à Reuters dans un communiqué. Le groupe a été confronté à un impact plus prononcé de la hausse des coûts, car il a inscrit le plus grand nombre de nouveaux membres aux programmes Medicare visant les personnes âgées ou handicapées.

