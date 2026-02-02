CVC vend l'entreprise de soins personnels FineToday à Bain Capital dans le cadre d'une transaction de 1,29 milliard de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement CVC Capital Partners CVC.AS a accepté de vendre la société japonaise de soins personnels FineToday à Bain Capital, dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 200 milliards de yens (1,29 milliards de dollars), a déclaré lundi une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les deux entreprises ont annoncé la transaction convenue lundi, sans en divulguer les détails financiers.

Bain Capital a refusé de commenter la valeur de l'opération, tandis que CVC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Nikkei a d'abord rapporté la valeur de la transaction dimanche.

La vente intervient quelques mois après l'échec, en octobre, de la deuxième tentative de FineToday de s'introduire à la Bourse de Tokyo.

La société à l'origine de la marque de shampoing Tsubaki a invoqué les conditions du marché à l'époque, mais des sources ont déclaré à Reuters que la valeur de l'introduction en bourse n'avait pas répondu aux attentes de CVC .

FineToday devait faire ses débuts avec une capitalisation boursière d'environ 169 milliards de yens (1,08 milliard de dollars) lors de l'introduction en bourse d'octobre. L'entreprise avait précédemment visé environ 219 milliards de yens dans une tentative d'introduction en bourse en 2024.

CVC a opté pour une vente de l'entreprise après le report de l'introduction en bourse d'octobre, ont indiqué des sources en décembre.

FineToday a été créée en 2021 après que Shiseido Co 4911.T a scindé son unité de soins personnels et l'a vendue à CVC dans le cadre d'une transaction de 160 milliards de yens.

La société basée à Tokyo fabrique et commercialise des produits de soins capillaires, de soins de la peau et des déodorants sous des marques telles que Tsubaki, Fino, Senka, Uno, Ag Deo24 et Kuyura, selon son site web officiel et son dossier d'introduction en bourse.

Près de la moitié de ses ventes proviennent des marchés étrangers, la Chine étant un marché clé. Au cours du semestre clôturé le 30 juin 2025, 35,9 % des recettes provenaient de la Chine et de Hong Kong, tandis que le Japon y contribuait à hauteur de 44,3 %, selon le dossier.

FineToday a enregistré 107,3 milliards de yens (688,66 millions de dollars) de revenus en 2024 et 56,6 milliards de yens au premier semestre 2025, avec une marge Ebitda ajustée passant à 21,0 % contre 15,5 % l'année précédente, selon le dossier.