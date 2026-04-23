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CVC s'associe à Google Cloud (Alphabet) pour l'IA agentique
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 16:22

Google Cloud, division d'Alphabet, et le gestionnaire de marchés privés CVC annoncent un partenariat stratégique pluriannuel visant plusieurs domaines clés afin d'aider les entreprises du portefeuille de CVC à adopter plus rapidement l'IA agentique.

Les entreprises concernées par l'accord appartiendront à des secteurs variés tels que la distribution, la santé, les services financiers, les médias et le divertissement, les logiciels, les télécommunications et l'industrie.

Les entreprises du portefeuille CVC disposeront ainsi d'un accès rationalisé à la pile IA de Google Cloud, y compris sa plateforme Gemini Enterprise Agent, Agent Gallery, Agent Builder, les modèles Gemini, ainsi que les infrastructures d'IA.

L'accord prévoit aussi un accès anticipé à certains produits d'IA Google Cloud pour rester à l'avant-garde, ainsi que des solutions avancées de cybersécurité et des services de résidence de données souverains et localisés via des partenaires de confiance.

De nouvelles équipes d'ingénierie de Google s'intégreront avec CVC et ses sociétés en portefeuille pour résoudre des défis techniques et accélérer leur utilisation des agents IA. Enfin, Google Cloud deviendra un canal de distribution important pour les logiciels de CVC.

"Google Cloud, sa vaste expertise en ingénierie et ses canaux de mise sur le marché offrent une opportunité très différenciée pour les entreprises de se transformer grâce à l'IA agente", a déclaré John Kelleher, responsable mondial d'équipe opérationnelle chez CVC.

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