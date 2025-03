CVC clôture son troisième fonds Strategic Opportunities à 4,61 milliards d’euros

(AOF) - CVC annonce la clôture finale de CVC Strategic Opportunities III avec des contributions totales atteignant 4,61 milliards d'euros, égalant la taille de son prédécesseur, CVC Strategic Opportunities II, et augmentant considérablement le nombre d'investisseurs engagés dans cette stratégie.

Axée sur l'Europe et l'Amérique du Nord, la plateforme Strategic Opportunities de CVC investit dans des entreprises stables et de grande qualité, présentant un profil risque-rendement attractif sur un horizon d'investissement plus long comparé à la durée moyenne de détention du secteur du capital-investissement.