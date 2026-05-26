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CVC cède une participation de 13,8 % dans la société espagnole Naturgy, pour un montant d'environ 4 milliards d'euros
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 20:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours, ajout d'informations contextuelles, de la structure de l'actionnariat de Naturgy et de la récente cession de BlackRock) par Jesús Aguado

Le fonds de capital-investissement CVC Capital Partners a cédé mardi l'intégralité de sa participation de 13,8 % dans la société énergétique espagnole Naturgy

NTG.MC , d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros (4,65 milliards de dollars) aux cours actuels du marché, par l'intermédiaire de Goldman Sachs, a indiqué la banque américaine. Cette cession intervient après que BlackRock BLK.N a vendu en mars sa participation restante de 11,4 % dans Naturgy pour 2,79 milliards d'euros .

* CVC, qui est devenu actionnaire de Naturgy en 2018, a procédé à un placement privé pour le compte de son véhicule d'investissement Rioja Acquisition, en proposant 107,5 millions d'actions de la société énergétique, soit 11,08 %, via un processus de bookbuilding accéléré.

* Le prix par action dans le cadre de l'opération de bookbuilding a été fixé à 28,55 euros, soit une décote de 4,64 %, selon un teneur de livre. Cela impliquerait un montant total de 3,068 milliards d'euros.

* CVC a également accepté de régler certaines opérations sur dérivés préexistantes avec Goldman Sachs afin de vendre 26,4 millions d'actions, soit environ 2,72 % de Naturgy.

* Goldman, le seul teneur de livre, a déclaré que le placement s'adressait aux investisseurs institutionnels.

* Le teneur de livre a indiqué que les carnets de commande avaient été sursouscrits plusieurs fois.

* La transaction sera réglée simultanément au placement, a précisé le teneur de livre, ajoutant que Naturgy ne percevrait aucun produit de la vente.

* La holding espagnole Criteria restera le principal actionnaire de Naturgy avec une participation de 28,5 %, suivie par l'Australien IFM avec 15,5 %.

* À la suite de la cession par CVC, Naturgy devrait augmenter son flottant .

(1 $ = 0,8601 euro)

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