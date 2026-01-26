Customers Bancorp progresse après que Raymond James a relevé son objectif de cours à 100 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la banque régionale Customers Bancorp CUBI.N progressent de 2,1 % à 76,07 $

** Raymond James relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $, ce qui représente une hausse de 34,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les résultats du quatrième trimestre montrent que la dynamique commerciale reste forte et que l'évaluation décotée devrait continuer à se réduire à mesure que CUBI exécute sa franchise, déclare l'analyste Steve Moss de Raymond James

** Moss indique que l'expansion par la banque de cubiX au-delà de la cryptomonnaie vers d'autres industries devrait, avec le temps, améliorer considérablement la valeur de la plateforme de paiement

** Cinq des neuf sociétés de courtage attribuent à l'action une note "acheter" ou supérieure et quatre une note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 93 $ – données compilées par LSEG

** L'action CUBI a gagné 50,2 % en 2025