Customers Bancorp chute après une vente d'actions de 150 millions de dollars

4 septembre - ** Les actions de la banque régionale Customers Bancorp CUBI.N chutent de 4,2 % à 69,41 $

** CUBI a annoncé mercredi en fin de journée le prix de l'offre de 2,2 millions d'actions à 68,50 $ chacune pour un produit brut de 150 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 5,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Cette augmentation de capital améliore la position en capital de la banque et soutient les solides pipelines de prêts et de dépôts issus des recrutements de l'année dernière", indique la société de courtage Raymond James

** CUBI prévoit d'utiliser le produit de l'opération à des fins générales, y compris le remboursement de la dette, le rachat d'actions et le rachat d'actions privilégiées

** Morgan Stanley, Keefe, Bruyette & Woods et Raymond James ont été les co-chefs de file de l'offre

** 4 des 7 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 3 à "conserver"; PT médian de 78 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CUBI a progressé de 49 % depuis le début de l'année