CureVac poursuit Moderna pour contrefaçon de brevet concernant les vaccins contre la COVID-19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

La société allemande de biotechnologie CureVac a poursuivi Moderna MRNA.O devant le tribunal fédéral du Delaware vendredi, alléguant que le vaccin contre la COVID-19 de Moderna, Spikevax, enfreignait les brevets de CureVac relatifs à la technologie de l'ARN messager (mRNA). CureVac a déclaré dans la plainte que Moderna avait copié sa technologie de stabilisation de l'ARNm fragile destinée à être utilisée dans les vaccins et a réclamé des redevances sur les ventes de Spikevax de Moderna à titre de dommages-intérêts.

La société allemande BioNTech 22UAy.DE — qui s'est associée à Pfizer PFE.N pour créer le vaccin concurrent contre la COVID-19, Comirnaty — a racheté CureVac l'année dernière. BioNTech a intenté une autre action en justice aux États-Unis contre Moderna en février concernant son vaccin de nouvelle génération mNEXSPIKE contre la COVID-19.

Moderna a déclaré dans un communiqué qu'elle avait pris connaissance de la plainte déposée vendredi et qu'elle se défendrait. Les porte-parole de CureVac et de BioNTech n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant cette affaire. Cette affaire s'inscrit dans une vague de poursuites judiciaires de grande envergure intentées par des sociétés de biotechnologie qui réclament des redevances pour la technologie utilisée dans les vaccins à succès contre la COVID-19. Moderna a poursuivi Pfizer et BioNTech pour contrefaçon de brevet concernant le Comirnaty en 2022, dans le cadre d'un procès toujours en cours. Des sociétés telles que GlaxoSmithKline , Bayer et Alnylam Pharmaceuticals ont également intenté des poursuites en matière de brevets afin d'obtenir une part des dizaines de milliards de dollars de revenus générés par les ventes de vaccins contre la COVID-19.

Dans la plainte déposée vendredi, CureVac accuse Moderna d'avoir enfreint huit de ses brevets américains.