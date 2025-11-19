Curbline Properties en hausse de ~1% suite au relèvement de Citi à "buy"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 novembre - ** Curbline Properties CURB.N en hausse de ~1% à $23,52 en pré-marché dans de faibles volumes
** Citi passe de "neutre" à "achat", s'attendant à ce que la société de placement immobilier de détail affiche une croissance de +15% du FFO d'ici 2026, surpassant ainsi ses pairs et le secteur en général
** Citi note que CURB se concentre sur les entreprises ayant une base de revenus plus faible, où les initiatives de croissance interne/externe peuvent avoir un impact plus important sur la performance
** Le courtier augmente son PT sur CURB de 25 $ à 27 $
** La note et le PT de Citi sont maintenant en ligne avec la moyenne des 9 analystes couvrant le titre, selon les données du LSEG
** A la dernière clôture, l'action CURB est en hausse de ~0,4 % depuis le début de l'année
