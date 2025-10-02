Curbline Properties augmente après avoir annoncé des plans de rachat d'actions et d'augmentation de capital de 250 millions de dollars

2 octobre -

** Les actions de Curbline Properties, un fonds de placement immobilier (FPI) de détail, CURB.N sont en hausse de 0,9 % à 22,63 $ tôt jeudi, alors qu'elle cherche à racheter des actions et à lever des fonds pour développer son portefeuille

** La propriétaire new-yorkaise de centres commerciaux de proximité en banlieue a déclaré jeudi () que son conseil d'administration avait autorisé un programme de rachat d'actions de 250 millions de dollars

** En outre, CURB a déclaré dans un dépôt () qu'elle a conclu un accord de vente d'actions sur le marché (ATM, « at-the-market ») d'une valeur de 250 millions de dollars avec Wells Fargo, BNY Mellon, BofA et BTIG, entre autres banques d'investissement

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre, y compris les ventes à terme, à des fins générales, y compris les acquisitions, les investissements, le remboursement de la dette

** Avec 105,2 millions d'actions en circulation, CURB a une capitalisation boursière d'environ 2,4 milliards de dollars ** La société a achevé la scission de Site Centers

SITC.N il y a un an

** Les actions de CURB ont clôturé à 22,36 $ lors de leur première journée de transactions en tant qu'entreprise indépendante le 1er octobre 2024

** 6 des 9 analystes qui couvrent CURB considèrent l'action comme "hold" et 3 comme "strong buy" ou "buy"; le PT médian est de 25,50 $, selon les données de LSEG