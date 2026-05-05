Cummins revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à une forte demande dans le secteur de la production d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - Cummins CMI.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, grâce à la demande soutenue pour ses équipements de production d'électricité et aux perspectives d'amélioration des marchés nord-américains des véhicules routiers.

L'action du constructeur américain de moteurs pour camions a progressé de 4 % en pré-ouverture.

La société prévoit désormais une hausse de son chiffre d'affaires de 8 % à 11 % en 2026, contre une croissance de 3 % à 8 % dans ses prévisions précédentes.

La demande liée à l'expansion des centres de données alimentée par l'intelligence artificielle a continué de soutenir les ventes de générateurs.

“Les marchés nord-américains du camion ont commencé à se redresser après avoir atteint un creux cyclique” au cours du trimestre, a déclaré la directrice générale Jennifer Rumsey.

La société basée dans l'Indiana avait précédemment signalé une faible demande sur le marché nord-américain du transport routier, où la baisse des volumes de fret et la pression sur les marges ont pesé sur les investissements dans les flottes et les commandes de moteurs.

Le segment Power Systems de Cummins, qui fabrique des générateurs, a enregistré une hausse de 19 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tandis que celui de son segment Distribution a progressé de 7 %.

La société a déclaré un bénéfice de 4,71 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, incluant des charges de 1,44 dollar par action diluée liées à la finalisation de la vente de son activité de piles à combustible basse pression. Elle avait déclaré un bénéfice trimestriel de 5,96 dollars par action un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,7 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 8,4 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 8,35 milliards de dollars.