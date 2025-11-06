Cummins progresse : les résultats du troisième trimestre dépassent les estimations

6 novembre - ** Les actions du fabricant américain de moteurs de camions Cummins CMI.N augmentent de près de 8 % à 474 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice et des revenus pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street , grâce à une forte demande pour ses systèmes de production d'énergie et ses segments de distribution

** CMI annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 5,59 $/action par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 4,81 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 8,32 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation de 7,97 milliards de dollars

** Augmentation du dividende trimestriel de 1,82 $ à 2,00 $ par action

** L'action est en hausse de 26 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture