Cummins progresse après que Truist a relevé sa recommandation à "acheter" en raison d'un optimisme croissant

24 novembre - ** Truist Securities relève le fabricant de moteurs industriels et automobiles Cummins CMI.N de "hold" à "buy"; relève son objectif de cours (PT) à $628 de $522, soit une hausse de 32,9% par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les actions du fabricant américain de moteurs de camions Cummins CMI.N progressent de près de 3,1 % à 484,17 $ dans les échanges matinaux

** La société de courtage estime que CMI offre le meilleur des deux mondes, avec une activité de véhicules commerciaux à un niveau cyclique bas, et des vents porteurs dans le secteur de l'énergie

** Nous pensons que CMI réexaminera ses objectifs en matière de systèmes électriques avec des révisions à la hausse des ventes et des marges, étant donné que CMI atteint ses objectifs plus tôt que prévu, ce qui constitue un autre catalyseur positif pour l'action" - Truist Securities

** 11 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 502,26 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action CMI est en hausse de ~39,8 % depuis le début de l'année