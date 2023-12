Cummins en nette baisse après un accord amiable sur le contrôle des émissions de ses moteurs

(AOF) - Cummins figure parmi les plus fortes baisses de l’indice S&P500 ce vendredi après l’annonce d’un accord de principe avec les autorités concernant son processus de certification des émissions pour certains moteurs utilisés dans les camionnettes. Le producteur américain de moteurs diesel prévoit d'enregistrer une charge d'environ 2,04 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023 à ce titre. Il déclare avoir mené un examen interne approfondi et a travaillé en collaboration avec les régulateurs pendant plus de quatre ans.

Cet examen approfondi ne lui a pas permis de déceler une "preuve que quiconque ait agi de mauvaise foi" et il "n'admet pas d'actes répréhensibles".

Selon le département américain de la Justice, Cummins a accepté de payer une amende de 1,675 milliard de dollars afin de mettre un terme aux accusations selon lesquelles il aurait violé le Clean Air Act en installant des dispositifs de neutralisation des émissions sur des centaines de milliers de moteurs.

"Les dispositifs de neutralisation sont des pièces ou des logiciels qui contournent, neutralisent ou rendent inopérants les contrôles d'émissions tels que les capteurs d'émission et les ordinateurs de bord ", précise l'exécutif, déclarant que le groupe " aurait installé des dispositifs de neutralisation sur 630000 moteurs de camionnettes RAM 2500 et 3500 des années modèles 2013 à 2019 " et "des dispositifs auxiliaires de contrôle des émissions non divulgués sur 330000 moteurs de camionnettes RAM 2500 et 3500 des années modèles 2019 à 2023 ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.