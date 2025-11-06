Cummins dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande dans le secteur de la production d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - Le fabricant américain de moteurs de camions Cummins CMI.N a publié jeudi des résultats pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses systèmes de production d'énergie et ses segments de distribution, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 7% avant la cloche.

La société a déclaré qu'elle ne fournirait pas de perspectives pour le reste de l'année 2025, mais qu'elle prévoyait de publier des prévisions pour le prochain exercice financier en février.

Cummins a amorti l'impact du ralentissement de la demande de camions en Amérique du Nord en capitalisant sur la croissance robuste des systèmes d'alimentation des centres de données et de sa branche d'énergie propre, Accelera.

Le segment Power Systems de la société - qui fabrique des générateurs - a augmenté de 18 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que le segment Distribution - qui gère les ventes, les services et l'assistance au niveau mondial - a progressé de 7 %. Le chiffre d'affaires d'Accelera a augmenté de 10 %.

La société basée dans l'Indiana a déclaré un bénéfice ajusté de 5,59 dollars par action. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à 4,81 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Cummins de 8,32 milliards de dollars a battu les estimations de 7,97 milliards de dollars.

La société a augmenté son dividende trimestriel de 1,82 $ à 2,00 $ par action.