Cummins dépasse ses estimations grâce à la solidité de ses systèmes d'alimentation ; l'unité d'électrolyse est à la traîne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement pour ajouter le code d'emballage des médias) par Apratim Sarkar

6 novembre (REUTERS) - Le fabricant américain de moteurs de camions Cummins CMI.N a publié jeudi des résultats pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses systèmes de production d'énergie et ses segments de distribution, ce qui a fait grimper ses actions de près de 7%.

Cependant, l'activité d'électrolyseur d'Accelera, son unité d'énergie propre, est restée un point faible, car elle continue à se battre avec l'échelle et l'efficacité opérationnelle au milieu d'une lente montée en puissance de l'adoption.

"Les attentes plus faibles en matière de demande ont eu un impact sur l'activité des électrolyseurs... principalement en raison de la réduction des incitations du gouvernement américain et du ralentissement du développement du marché international", a déclaré Jennifer Rumsey, directrice générale.

Malgré ce ralentissement, Accelera, ainsi que les systèmes d'alimentation des centres de données, ont continué à connaître une forte croissance, contribuant à atténuer les effets d'un ralentissement de la demande de camions en Amérique du Nord pour Cummins.

La société a déclaré qu'elle ne fournirait pas de perspectives pour le reste de l'année 2025, mais qu'elle prévoyait de publier des prévisions pour le prochain exercice financier en février.

Le segment Power Systems de la société - qui fabrique des générateurs - a augmenté de 18 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que le segment Distribution - qui gère les ventes, les services et l'assistance au niveau mondial - a augmenté de 7 %. Le chiffre d'affaires d'Accelera a augmenté de 10 %.

Le chiffre d'affaires de son segment Moteur a chuté de 11 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars.

"La baisse des volumes sur les marchés des véhicules moyens et lourds a pesé sur les marges des moteurs", a déclaré Stephen Volkmann, analyste chez Jefferies.

La société basée dans l'Indiana a déclaré un bénéfice ajusté de 5,59 dollars par action. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à 4,81 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Cummins de 8,32 milliards de dollars a battu les estimations de 7,97 milliards de dollars.

La société a augmenté son dividende trimestriel de 1,82 $ à 2,00 $ par action.