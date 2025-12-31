 Aller au contenu principal
CSX rétablit ses activités dans le Kentucky après le déraillement d'un train
Reuters 31/12/2025

L'opérateur ferroviaire CSX CSX.O a déclaré mercredi qu'il avait rétabli le service à Trenton, dans le Kentucky, après le déraillement d'un train transportant du soufre toxique tôt mardi.

La cause du déraillement près de Trenton Tress Shop Road et Dixie Bee Line Highway, qui a fait dérailler 30 wagons dont un transportant du soufre fondu, fait toujours l'objet d'une enquête.

"Les expéditions traversent désormais la zone et nous nous efforçons de minimiser les retards restants", a déclaré CSX dans un communiqué.

Lors de l'accident de mardi, les pompiers ont dû lutter contre l'incendie d'un wagon transportant du soufre liquide, couramment utilisé dans des applications industrielles telles que la production d'engrais. Aucun blessé n'a été signalé.

