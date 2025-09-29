CSX nomme Steve Angel au poste de directeur général ; les actions sont en hausse

29 septembre - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX

CSX.O augmentent de près de 3 % à environ 35 $ dans les échanges de pré-marché

** La société nomme Steve Angel au poste de directeur général

** Angel succède à Joe Hinrichs, qui travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration et la direction pour faciliter la transition

** La nomination d'Angel intervient après que CSX a subi des pressions de la part d'Ancora Holdings pour rechercher des options de fusion afin de remplacer Hinrichs

** Depuis la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 5 % depuis le début de l'année