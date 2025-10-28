 Aller au contenu principal
CSL retarde sa scission et réduit ses perspectives de bénéfices en raison de la baisse des taux de vaccination aux États-Unis
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 04:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

CSL revoit à la baisse ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'exercice 26

*

Les taux de vaccination contre la grippe aux États-Unis chutent plus que prévu

*

Les actionnaires rejettent à nouveau le rapport de rémunération lors de l'assemblée annuelle

*

Les actions tombent à leur plus bas niveau depuis environ 7 ans

(Réécritures à la suite de l'assemblée annuelle) par Christine Chen et Rishav Chatterjee

La biotech australienne CSL

CSL.AX a revu à la baisse ses perspectives de bénéfices et reporté son projet de scission de sa division vaccins, en raison d'une chute sans précédent des taux de vaccination contre la grippe aux Etats-Unis, qui a fait chuter ses actions de 16,6 %, à leur plus bas niveau depuis près de sept ans.

Lors de la réunion annuelle de CSL à Melbourne mardi, les investisseurs frustrés par l'effondrement du cours de l'action de l'ancienne coqueluche des marchés ont également rejeté les rémunérations des dirigeants pour la deuxième année consécutive, mais le conseil d'administration a survécu à une motion de renversement.

CSL, quatrième société australienne en termes de valeur de marché, a annoncé à ses actionnaires en août qu'elle se séparerait de son unité de vaccins Seqirus et l'introduirait à la Bourse australienne d'ici juin de l'année prochaine, dans le cadre d'une restructuration plus large qui impliquait également la suppression de 3 000 emplois.

La scission a été abandonnée en raison de la "volatilité accrue" sur son marché clé, les États-Unis, où les taux de vaccination devraient chuter de 12 % au cours de la saison hivernale dans l'hémisphère nord, a déclaré l'entreprise.

La baisse des taux de vaccination s'explique par les changements de politique opérés par le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr. qui s'en est pris aux vaccins , a réduit le financement de la recherche et a évincé le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, qui émet des recommandations en matière de vaccination.

"Dans notre activité Seqirus, nous avons constaté une baisse des taux de vaccination contre la grippe aux États-Unis plus importante que nous ne l'avions prévu", a déclaré le directeur général Paul McKenzie.

Le président Brian McNamee a déclaré que l'effondrement des taux de vaccination était "remarquable".

"Nous n'arrivons pas à voir le fond de la réalité de la vaccination aux États-Unis aujourd'hui", a-t-il déclaré.

RÉVISION À LA BAISSE DES PERSPECTIVES DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE BÉNÉFICES

La société a réduit ses prévisions de revenus pour l'année entière à une croissance de 2 % à 3 %, contre une fourchette de 4 % à 5 %, pour l'exercice financier se terminant en juin 2026.

Elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice net annuel après impôt et amortissement (NPATA) augmente de 4 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 7 % à 10 % à taux de change constant.

Les actions de CSL ont chuté de 16,6% à 176,23 dollars australiens, leur niveau le plus bas depuis décembre 2018. Il s'agit également de la plus forte baisse intrajournalière depuis la mi-août, lorsque la scission de Seqirus a été annoncée .

Les analystes ont déclaré que la baisse de mardi était due à l'abaissement inattendu des bénéfices, partiellement compensée par la nouvelle du report de la scission mal accueillie.

La scission est désormais attendue "lorsque les conditions du marché favoriseront la maximisation de la valeur actionnariale", a déclaré CSL.

Les actionnaires frustrés par les mauvaises performances de la société ont émis un vote de protestation de 42 % contre le rapport de rémunération de CSL, selon le décompte des procurations présenté lors de l'assemblée.

Ils ont ainsi largement dépassé les 25 % nécessaires pour déclencher une seconde grève. Selon les règles australiennes, les actionnaires peuvent voter pour se débarrasser du conseil d'administration si 25 % d'entre eux rejettent le rapport de rémunération deux années de suite. Moins de 2 % des actionnaires ont voté en faveur d'un nouveau renversement du conseil d'administration.

"Il est très frustrant de constater que le cours de l'action n'a pas évolué depuis un certain temps. Et il a beaucoup baissé dernièrement - il n'y a aucun doute... Mais il faut séparer le prix de l'action de la rémunération", a déclaré Brian McNamee, qui a été le fer de lance de la croissance de CSL en tant que directeur général de 1990 à 2013 et qui est revenu en tant que président du conseil d'administration en 2018.

Valeurs associées

CSL
118,420 EUR Tradegate -2,45%
SANOFI
88,130 EUR Euronext Paris -0,74%
