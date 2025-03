CSI-300 (big-caps, Chine) : -0,85%, de retour sous les 4.000 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 08:36









(CercleFinance.com) - Le CSI-300 (indices des 'big-caps' chinoises les plus représentatives) consolide de -0,85% et retombe sous les 4.000Pts.

Avec ce repli, le gain annuel se réduit désormais à +1%.

Parti de 3.705 le 17 janvier, le 'CSI' vient de plafonner à plusieurs reprises sous 4.010, une sorte de plafond de verre déjà testé les 27, 30 et 31 décembre dernier, ainsi que le 21 novembre, puis les 2 et 23 octobre 2024.

Un bon support court terme devrait se présenter vers 3.885/3.890 : il a été testé les 11 janvier puis le 28 février, puis les 3 et 4 mars dernier.

Ensuite, le 'CSI' trouvera du soutien vers 3.795 (plancher du 15 janvier au 5 février).





