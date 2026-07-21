CSG va produire des moteurs à réaction pour drones aux USA, le titre grimpe

Le groupe industriel accélère le déploiement international de sa plateforme AviaNera dédiée aux systèmes de propulsion pour plateformes sans pilote. Vers 16h, le titre s'adjugeait près de 3% à la Bourse d'Amsterdam.

CSG a annoncé la création de capacités de production en série de moteurs à réaction pour drones et autres systèmes sans pilote dans le Wisconsin, aux Etats-Unis, via Firecrest Aerospace, une coentreprise entre AviaNera Technologies et CSE USA. Le projet prévoit un investissement initial pouvant atteindre 15 millions de dollars et sera déployé par étapes.

La première phase portera sur l'assemblage, l'intégration et les essais destinés aux clients américains, avant une montée en puissance vers une production en série complète, des activités d'ingénierie et le développement de nouveaux produits. L'assemblage doit débuter dans les prochains mois, tandis que la production à grande échelle est prévue en 2027.

A terme, le site de Stevens Point devrait produire plusieurs milliers de moteurs par an. Il disposera également d'installations dédiées à l'intégration des moteurs, aux essais au sol et à la validation en vol.

Cette implantation s'inscrit dans la stratégie de CSG visant à développer, via AviaNera Technologies, un réseau mondial de production de systèmes de propulsion reliant les capacités de recherche et développement en Serbie à des sites industriels aux Etats-Unis, en République tchèque, en Inde et aux Emirats arabes unis.