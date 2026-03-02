CSG recule en Bourse malgré ses projets de défense en Hongrie
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 15:25
CSG annonce l'acquisition de 49% de 4iG Space & Defence Technologies (conglomérat hongrois 4iG dans les domaines spatial, défense et sécurité), devenant indirectement actionnaire à 37% de Rába Automotive Holding. Le groupe confirme ainsi son ambition de s'ancrer durablement dans l'industrie de défense hongroise.
Les premiers investissements incluent des contrats signés pour la production et la livraison de plusieurs milliers de véhicules militaires, ainsi qu'une participation potentielle au programme HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) pour les forces armées hongroises. Un accord-cadre a été conclu avec l'Etat hongrois pour la fourniture de véhicules tactiques lourds, avec une première commande de plusieurs centaines d'unités attendue à court terme.
Une part significative de la production et de l'assemblage sera localisée en Hongrie via Rába.
En parallèle, CSG lance un programme export de véhicules tactiques moyens d'une valeur de 1 milliard d'euros, tandis que la Hongrie a exprimé son intérêt pour l'acquisition de systèmes HIMARS intégrés sur des châssis Tatra chez Rába.
"Nous pouvons renforcer significativement les capacités industrielles et le potentiel d'exportation de la Hongrie et de l'Europe", a souligné Michal Strnad, président-directeur général de CSG.
En début d'après-midi, le titre CSG cède 2,9% à Amsterdam.
Valeurs associées
|30,0400 EUR
|Euronext Amsterdam
|-5,62%
A lire aussi
-
La guerre au Moyen-Orient s'aggrave lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids aériens massifs américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Raffinerie saoudienne touchée ... Lire la suite
-
L'activité manufacturière a flanché le mois dernier aux Etats-Unis mais reste au-dessus au-dessus des attentes, selon un baromètre régulier publié lundi. L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est ... Lire la suite
-
Lundi noir sur les marchés de l'énergie: les prix du gaz et du pétrole s'envolent, portés par la guerre au Moyen-Orient et des premières frappes contre des infrastructures au Qatar et en Arabie saoudite, tandis que la paralysie du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évoluait dans le rouge lundi face à la guerre au Moyen-Orient, les valeurs de la défense et de l'énergie tirant leur épingle du jeu tandis que celles de l'aérien et du tourisme sont plombées. Vers 15H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,34%, l'indice ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer