CSG recule en Bourse malgré ses projets de défense en Hongrie
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 15:25

Le groupe industriel et technologique entend devenir un partenaire stratégique de long terme en Hongrie, avec des contrats majeurs et une possible intégration des systèmes HIMARS chez Rába.

CSG annonce l'acquisition de 49% de 4iG Space & Defence Technologies (conglomérat hongrois 4iG dans les domaines spatial, défense et sécurité), devenant indirectement actionnaire à 37% de Rába Automotive Holding. Le groupe confirme ainsi son ambition de s'ancrer durablement dans l'industrie de défense hongroise.

Les premiers investissements incluent des contrats signés pour la production et la livraison de plusieurs milliers de véhicules militaires, ainsi qu'une participation potentielle au programme HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) pour les forces armées hongroises. Un accord-cadre a été conclu avec l'Etat hongrois pour la fourniture de véhicules tactiques lourds, avec une première commande de plusieurs centaines d'unités attendue à court terme.

Une part significative de la production et de l'assemblage sera localisée en Hongrie via Rába.

En parallèle, CSG lance un programme export de véhicules tactiques moyens d'une valeur de 1 milliard d'euros, tandis que la Hongrie a exprimé son intérêt pour l'acquisition de systèmes HIMARS intégrés sur des châssis Tatra chez Rába.

"Nous pouvons renforcer significativement les capacités industrielles et le potentiel d'exportation de la Hongrie et de l'Europe", a souligné Michal Strnad, président-directeur général de CSG.

En début d'après-midi, le titre CSG cède 2,9% à Amsterdam.

CSG

Valeurs associées

CSG BR RG-144A
30,0400 EUR Euronext Amsterdam -5,62%
