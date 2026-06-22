CSG multiplie les annonces stratégiques au salon Eurosatory 2026, le titre grimpe

Le groupe tchèque de défense a dévoilé plusieurs nouveaux équipements et conclu des partenariats industriels en Europe et en Ukraine lors du salon parisien.

CSG annonce avoir présenté plusieurs nouveaux projets, produits et accords de coopération à l'occasion du salon Eurosatory 2026 à Paris. Parmi les principales annonces figure la première mondiale du véhicule blindé Tadeas 4x4, destiné notamment aux missions de commandement, de reconnaissance et de communication.

Le groupe a également signé, via sa filiale AviaNera Technologies, un accord stratégique avec l'entreprise ukrainienne Ukrainian Armor pour développer et fournir des systèmes de propulsion destinés à des missiles guidés et des plateformes sans pilote. Le partenariat prévoit aussi la création d'une coentreprise et une localisation progressive de technologies en Ukraine.

CSG Defence a par ailleurs conclu un accord-cadre avec le turc FNSS pour créer Danube Defence Systems en Slovaquie. Détenue à 51% par CSG et à 49% par FNSS, la société produira des véhicules blindés de poids moyen, dont le char léger CFL-120 Karpat basé sur la plateforme Kaplan.

Le groupe a aussi dévoilé officiellement Trident, un système modulaire de défense aérienne multicouche capable d'intégrer missiles sol-air, systèmes anti-drones, guerre électronique et moyens de brouillage.

Enfin, Excalibur Army et New Space Technologies ont lancé le développement du véhicule militaire spécialisé Meander, dont le premier prototype doit être présenté en octobre 2026 lors du Future Forces Forum de Prague.

Ce matin, le titre progresse de 1,8% à la Bourse d'Amsterdam.