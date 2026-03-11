CSG et PGZ scellent un partenariat industriel multidomaine dans la défense européenne
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 16:00
CSG annonce la signature d'un accord-cadre de coopération avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), principal groupe d'armement polonais, afin d'approfondir leur collaboration industrielle, technologique et commerciale. Le partenariat prévoit notamment le développement et la production de moteurs destinés aux systèmes sans pilote et aux missiles, ainsi qu'un renforcement de la coopération dans les munitions pour véhicules de combat d'infanterie, chars et artillerie.
Les deux groupes entendent également intensifier leurs travaux sur les plateformes terrestres spécialisées et les systèmes mobiles lourds. L'accord ouvre aussi la voie à une participation conjointe à des programmes de défense de l'Union européenne (UE) et de l'OTAN, dont les initiatives ASAP et SAFE.
Selon Adam Leszkiewicz, président du directoire de PGZ, la complémentarité industrielle et la proximité géographique des sites en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie créent "d'excellentes conditions pour des activités communes". Cette coopération vise à renforcer les capacités industrielles et les chaînes d'approvisionnement européennes dans le secteur de la défense.
Peu avant 16h, le titre CSG affichait un repli de près de 1,2% à Amsterdam.
Valeurs associées
|29,910 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,16%
