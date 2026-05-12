CSG et FNSS s'allient dans les blindés et dévoilent le "Karpat"
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:15
CSG annonce une coopération stratégique avec FNSS Savunma Sistemleri, groupe turc spécialisé dans les véhicules blindés, portant sur la production, la commercialisation et le développement de blindés à chenilles. Les deux groupes ont profité du salon IDEB 2026 (qui se tient du 12 au 14 mai à Bratislava, Slovaquie) pour dévoiler un nouveau blindé : le CFL-120 Karpat.
Ce véhicule combine la plateforme chenillée Kaplan de FNSS, les capacités industrielles de CSG en Slovaquie et la tourelle HITFACT MkII de Leonardo équipée d'un canon de 120 mm compatible avec les munitions de l'OTAN. Une version avec canon de 105 mm pourra également être proposée.
Le CFL-120 Karpat affiche un poids maximal de 34 tonnes, une vitesse de 70 km/h et une autonomie d'environ 450 km. "Il est conçu pour offrir une puissance de feu proche de celle d'un char lourd tout en conservant une mobilité accrue et une empreinte logistique réduite", explique en substance les partenaires.
Le blindé pourra intégrer des systèmes de protection active contre les drones et missiles antichars, ainsi que des équipements de combat en réseau, de navigation et de communication.
"Notre objectif commun est de proposer des véhicules modernes et compétitifs à nos clients en Europe et dans d'autres régions", a déclaré Jan Marinov, PDG de CSG Defence.
Peu après 11h, le titre CSG progressait de 0,3% à Amsterdam.
Valeurs associées
|15,7020 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,29%
A lire aussi
-
Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays. Alors que 15 candidats s'apprêtent à fouler la scène de la Stadthalle ... Lire la suite
-
L'Union européenne met au point actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les nombreux préjudices ... Lire la suite
-
Le MV Hondius fait route mardi vers les Pays-Bas après l'évacuation sous haute protection, dans l'archipel espagnol des Canaries, de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage de ce bateau de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus. "Mission ... Lire la suite
-
Le premier fabricant japonais de chips subit de plein fouet les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, obligé de remplacer ses emblématiques sachets orange et jaune par du noir et blanc. La marque Calbee, incontournable au Japon, est connue pour ses chips déclinées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer