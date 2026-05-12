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CSG et FNSS s'allient dans les blindés et dévoilent le "Karpat"
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:15

Le groupe tchèque et le spécialiste turc des véhicules blindés ont présenté à Bratislava un partenariat stratégique centré sur le développement et la production de blindés destinés aux marchés européens et internationaux.

CSG annonce une coopération stratégique avec FNSS Savunma Sistemleri, groupe turc spécialisé dans les véhicules blindés, portant sur la production, la commercialisation et le développement de blindés à chenilles. Les deux groupes ont profité du salon IDEB 2026 (qui se tient du 12 au 14 mai à Bratislava, Slovaquie) pour dévoiler un nouveau blindé : le CFL-120 Karpat.

Ce véhicule combine la plateforme chenillée Kaplan de FNSS, les capacités industrielles de CSG en Slovaquie et la tourelle HITFACT MkII de Leonardo équipée d'un canon de 120 mm compatible avec les munitions de l'OTAN. Une version avec canon de 105 mm pourra également être proposée.

Le CFL-120 Karpat affiche un poids maximal de 34 tonnes, une vitesse de 70 km/h et une autonomie d'environ 450 km. "Il est conçu pour offrir une puissance de feu proche de celle d'un char lourd tout en conservant une mobilité accrue et une empreinte logistique réduite", explique en substance les partenaires.

Le blindé pourra intégrer des systèmes de protection active contre les drones et missiles antichars, ainsi que des équipements de combat en réseau, de navigation et de communication.

"Notre objectif commun est de proposer des véhicules modernes et compétitifs à nos clients en Europe et dans d'autres régions", a déclaré Jan Marinov, PDG de CSG Defence.

Peu après 11h, le titre CSG progressait de 0,3% à Amsterdam.

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