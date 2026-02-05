 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CSG décroche une commande record en Asie du Sud-Est via sa filiale Excalibur Army
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 15:50

La filiale du groupe industriel tchèque CSG renforce sa présence à l'export avec un contrat militaire majeur portant sur des véhicules blindés polyvalents.

Excalibur Army annonce avoir sécurisé, via le groupe CSG, des contrats en Asie du Sud-Est pour la fourniture de plus de 100 véhicules blindés Patriot, pour une valeur totale supérieure à 300 millions de dollars. Les livraisons s'étaleront sur une période de 3 ans.

La commande couvre plusieurs versions de la plateforme Patriot, incluant des véhicules porte-mortier, de commandement, de transport de troupes, d'infanterie à roues ainsi que des variantes médicalisées. Ces véhicules sont destinés à répondre aux besoins opérationnels des forces terrestres modernes, fait savoir CSG qui précise que le Patriot repose sur un châssis Tatra à roues, conçu pour offrir une forte mobilité tout-terrain.

Il s'agit de la plus importante commande à l'export jamais enregistrée pour la plateforme Patriot, illustrant sa modularité et sa capacité d'adaptation aux exigences des clients.

Le titre CSG recule de 1,6% à Amsterdam et affiche un repli proche de 3% depuis le début de l'année.

CSG

Valeurs associées

CSG BR RG-144A
31,1900 EUR Euronext Amsterdam +0,87%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank