CSAM recrute un responsable de la distribution externe en Italie

(NEWSManagers.com) - Credit Suisse Asset Management vient de recruter Manuel Noia en tant que responsable de la distribution externe en Italie. L' intéressé vient de Nordea AM où il était responsable du développement stratégique pour l' Europe du Sud-Est. Il a aussi été responsable de l' Italie de Pictet entre 2015 et 2019. Et il a travaillé pour Fidelity International lorsque la société s' est implantée en Italie.

Manuel Noia travaillera aux côtés de Patrizia Noè, responsable de la clientèle institutionnelle de Credit Suisse, et Anna Paola Marchi, responsable wholesale. L' équipe est rattachée à Emanuele Bellingeri en Italie et à Filippo Rima, responsable de la gestion d' actifs pour la Suisse et l' Europe, à Zurich.

" CSAM se positionne depuis plusieurs années parmi les principaux acteurs pour les fonds de pension d' entreprises en Italie, avec 36 mandats de gestion et plus de 8,5 milliards d' euros d' encours sur ce segment (...) " , a commenté Emanuele Bellingeri. L' arrivée de Manuel dans l' équipe italienne permettra à CSAM de renforcer sa position sur le marché italien sur tous les segments. " La distribution revêt une importance de plus en plus stratégique et Manuel aura un rôle clé dans le développement futur de la société " , poursuit-il.