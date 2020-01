CSAM lance un fonds obligataire monde à échéance

(NEWSManagers.com) - Credit Suisse Asset Management lance le Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V, un fonds obligataire à échéance.

Il vise à réaliser un rendement à l' échéance brut d' environ 4,2% par an en investissant dans des obligations d' entreprise et quasi-souveraines libellées en dollar. Il inclut aussi bien des titres investment grade que non investment grade. Le portefeuille est diversifié entre émetteurs et régions, y compris l' Asie (hors Japon), les marchés émergents et les marchés développés. Le fonds offre des versements trimestriels de 3% par an et répond aux critères ESG définis dans le Credit Suisse Sustainable Investing Framework.

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V est géré par Jeffrey Lau et Peijiao Yu.

L' échéance finale est fixée au 30 septembre 2024. Le fonds, de droit luxembourgeois, sera ouvert aux investissements jusqu' au 28 février 2020.