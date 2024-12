Crystal poursuit ses acquisitions en rachetant Corelliance

(AOF) - Crystal a annoncé l’acquisition du Groupe Corelliance, qui rejoint son pôle de gestion privée Laplace. Les associés du Groupe Corelliance accompagnent aujourd’hui plus de 1 300 familles pour 250 millions d’euros d'actifs conseillés. Le groupe opère depuis trois implantations à Marseille et Toulon, avec un rayonnement dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le groupe développe notamment deux activités complémentaires : un pôle Gestion de Patrimoine proposant une approche sur-mesure pour une clientèle de chefs d'entreprise, avec une expertise multi-family-office, et un pôle Protection Sociale et Retraite qui accompagne plus de 800 professionnels de santé et des chefs d'entreprise, et qui dispose d'une plateforme digitale propriétaire.

Les 4 associés fondateurs du groupe, Corinne Sauze, Pascal Jouve, Guilhem Dartiguenave et Michael Zadgorski rejoignent Laplace pour renforcer significativement sa présence en région PACA avec une équipe de 7 professionnels.

" Cette acquisition est la 30ème opération de croissance externe depuis 2021 et la première depuis l'entrée de Goldman Sachs Alternatives à notre capital. Nous continuons à nous développer au travers d'acquisitions de qualité, permettant aux meilleurs CGP de rejoindre un projet leader, d'association et respectueux des clients privés " a déclaré Benjamin Brochet, directeur général délégué de Crystal.