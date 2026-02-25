Crystal lance une marketplace dédiée aux actifs non cotés pour les professionnels du patrimoine

(AOF) - Crystal lance Smart Private Assets, la marketplace dédiée aux actifs non cotés pour les professionnels du patrimoine. Dans ce cadre, Crystal et BlackRock, premier gestionnaire d'actifs mondial, nouent un accord de distribution du fonds BlackRock Multi-Alternatives Growth (MAG), opérant dans le cadre réglementaire des fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF 2.0).

Il s'agit d'une approche mondiale multi-actifs alternatifs couvrant diverses zones géographiques et secteurs, offrant une exposition dans une gamme de classes d'actifs et de stratégies du marché non coté avec une allocation axée sur la diversification accrue du portefeuille.

La stratégie d'investissement du fonds adopte une approche globale, offrant une exposition aux secteurs liés aux tendances structurelles de long terme, telles que la transformation numérique portée par l'IA ou la transition énergétique.

La création de Smart Private Assets marque une nouvelle étape dans la stratégie du groupe Crystal, spécialiste indépendant de la gestion de patrimoine en France, visant à développer et faciliter l'accès des investisseurs à une sélection d'actifs non cotés gérés par les plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux.

Avec Smart Private Assets, le groupe Crystal et sa plateforme BtoB Murano mettent à disposition des conseillers en gestion de patrimoine indépendants une marketplace qui propose :

- le référencement sélectif de fonds gérés par des gestionnaires d'actifs internationaux de premier plan, capable de prendre part à des projets d'envergure mondiale ;

- une lisibilité accrue des stratégies, des profils de risque et des horizons de liquidité,

- et dans les prochaines semaines, la capacité à réaliser des allocations sur mesure et à bénéficier d'allocations types, cohérentes avec les différents objectifs patrimoniaux des investisseurs.

Les fonds en actifs non cotés sont distribués dans le cadre d'un compte-titres ordinaire (CTO).

"Le lancement de Smart Private Assets constitue une étape majeure dans le développement de notre offre en actifs non cotés. Cette classe d'actifs constitue un axe important de notre stratégie, avec plus de 320 millions d'euros collectés en 2025. Nos objectifs sont clairs : proposer à nos clients et partenaires des solutions haut de gamme, à forte valeur ajoutée, au sein d'un cadre structuré, lisible et diversifié. Nous sommes convaincus que cette marketplace répond à une attente forte du marché", déclare Jean-Maximilien Vancayezeele, PDG du groupe Crystal.