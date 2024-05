Crystal : Goldman Sachs Private Equity devient actionnaire majoritaire

(AOF) - À travers son équipe Private Equity, Goldman Sachs Alternatives a acquis une participation majoritaire au sein du Groupe Crystal, aux côtés de l’équipe de management menée par Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, et de Seven2 qui restera actionnaire à hauteur d’environ 25%.

Cette opération intervient alors Crystal a récemment annoncé les acquisitions de Primonial Ingénierie & Développement, Opti Finance et RDFI. Le spécialiste de la gestion de patrimoine et de la gestion privée affiche près de 22 milliards d'euros d'actifs conseillés, pro forma de ces acquisitions et sous réserve de leur finalisation.

Bruno Narchal, Président de Crystal, Jean-Maximilien Vancayezeele, directeur général, et Benjamin Brochet, directeur général délégué, qui ont piloté l'opération déclarent : " Nos clients, particuliers ou CGP, vont ainsi pouvoir bénéficier d'une offre sans cesse enrichie, d'investissements importants dans le digital et l'IA et de certains des meilleurs experts du marché capables de les accompagner dans leur gestion patrimoniale professionnelle et personnelle. "

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités compétentes.