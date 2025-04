Crystal étend sa présence territoriale en réalisant l'acquisition d’Artemis Consult

(AOF) - Crystal, spécialiste de la gestion de patrimoine en France avec 25 milliards d’euros d’encours, annonce l'intégration d'Artemis Consult, cabinet disposant d'implantations à Grenoble et Gap, au sein de son pôle de gestion de patrimoine et privée Laplace. Artemis Consult accompagne aujourd'hui près de 1300 clients, principalement des familles et entrepreneurs en Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, avec un encours de 178 millions d'euros fin 2024.

La société développe "une approche privilégiant la proximité, les relations interprofessionnelles et un accompagnement personnalisé, avec une expertise diversifiée en assurance, immobilier sous forme de pierre-papier, club-deals, ainsi qu'en produits structurés".

"Cette opération permet au groupe d'étendre sa présence territoriale dans deux régions stratégiques où Laplace n'était pas encore implanté", précise un communiqué. Crystal a ainsi réalisé sa 34è opération de croissance externe.