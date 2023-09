(AOF) - Crystal élargit son offre BtoB en lançant Zenith Investment Solutions. Zenith Investment Solutions conçoit et négocie des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine destinées aux professionnels du patrimoine. Chaque classe d’actifs dispose d’équipes spécialisées dont le haut niveau de technicité permet de proposer des produits de qualité, à des conditions compétitives.

Zenith IS propose plusieurs solutions d'investissement : conception et ordonnancement de produits structurés sur-mesure ; offre en private equity (fonds, feeder, produits assurantiels, etc.) ; conseil en allocation de SCPI et optimisation de leur mode de détention ; offre de financement à destination des clients de nos partenaires ; courtage d'assurance-vie française et luxembourgeoise ; sélection d'opérations immobilières et recherche d'actifs sur-mesure .

Les activités de Zenith Investment Solutions sont regroupées au sein de trois pôles : Zenith AM (société de gestion de portefeuille, financier et immobilier) Zenith Capital (structure de courtage en produits structurés) et Zenith Global Solutions (plateforme de sélection et de distribution des solutions d'investissement).