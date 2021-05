Cryptomonnaies : que faire après le coup de torchon ?

Le 19 mai, le bitcoin a plongé sous la barre symbolique des 40.000 dollars. (© DR)

Le bitcoin et les plus grandes cryptodevises se sont effondrés en quelques jours, effaçant près de 1.000 milliards de dollars de valorisation. Avant de se reprendre en partie. Ce krach-éclair met en lumière les fragilités de ces nouveaux objets monétaires. Partisans et adversaires se déchirent toujours sur leur potentiel.

La sanction est à la mesure de l'engouement des derniers mois. Le marché des cryptomonnaies vient d'effacer quelque 1.000 milliards de dollars de valorisation en guère plus d'une semaine (977 milliards précisément).

Toutes ont été emportées, de l'Ether, l'emblème de la finance décentralisée, au Dogecoin, dont personne ne sait vraiment si elle est davantage qu'une vaste farce, en passant par le Ripple...

La première d'entre elles, le Bitcoin, a perdu 19% depuis le 14 mai. Durant la seule journée du 19 mai, son cours a plongé jusqu'à -40 % en quelques heures, avant de se reprendre un peu de son creux intrajournalier.

Depuis son point haut historique du 14 avril dernier à 64.829 dollars, la purge atteint 36%... Soit un coup de torchon sur près de 400 milliards. Même si le rebond atteint déjà 35% sur le point bas hebdomadaire du 19 mai, ce krach a effacé l'équivalent de plus de deux fois et demie les capitalisations cumulées des trois banques françaises pensionnaires du CAC 40 (127 milliards d'euros pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale).

Le débat fait rage

Ce nouveau choc des cryptodevises relance le débat entre les sceptiques et les partisans de cet «or numérique», les uns pointant leurs dangers, les autres avançant de folles anticipations de valorisation. JP Morgan qui envisage un prix théorique à