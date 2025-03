Cryptomonnaies : les Etats-Unis se dotent d’une réserve stratégique, mais pas d'achat en vue

Dimanche dernier, le président américain avait provoqué une hausse des cryptomonnaies en annonçant que la réserve américaine comprendrait XRP, Sol et Ada, mais aussi le Bitcoin et l'Ethereum.

Le décret précise cependant que les secrétaires au Trésor et au Commerce sont autorisés à élaborer des stratégies neutres sur le plan budgétaire pour l'acquisition de bitcoins supplémentaires, à condition que ces stratégies n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les contribuables américains.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.