Cryptomonnaies : 30% des Français envisagent d'en acquérir

Aujourd'hui, moins d'un Français sur dix a déjà investi dans ces devises numériques.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Quelque 8% des Français ont déjà investi dans les cryptomonnaies et 30% envisagent d'en acquérir, révèle cette semaine l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan). En 2020, seuls 3% déclaraient avoir déjà investi dans ces devises numériques.

D'après une étude* conduite par KPMG et Ispos pour l'Adan, l'investissement dans les cryptomonnaies attire particulièrement les moins de 35 ans, qui seraient près d'un sur huit (12%) à en posséder. Et les hommes sont majoritaires (60%) parmi les acheteurs de "cryptos". Les personnes aux revenus inférieurs à 18.000 euros par an seraient aussi plus nombreux à détenir des cryptomonnaies (37% des investisseurs) que celles aux revenus les plus élevés. "De manière contre-intuitive donc, les revenus les plus faibles sont davantage à détenir des cryptos que les revenus les plus élevés. Cette tendance tient avant tout à la jeunesse relative des détenteurs de cryptos", indique l'étude.

76% des investisseurs indiquent consacrer moins de 10% de leur épargne globale à cette classe d'actifs. "Ceci démontre des comportements raisonnables et prudents d’investissement dans ces actifs, et contrevient à l’image d'irrationalité parfois relayée dans les médias", pointe l'étude.

bitcoin et ether en tête

Sans surprise, c'est le bitcoin qui est le plus plébiscité, à hauteur de 49%, devant l'ether (29%)et le bitcoin cash (28%). "L'hypothèse la plus probable est que le bitcoin cash profite d'un nom proche du bitcoin, attirant ainsi les néophytes", relève l'étude. Par ailleurs, 2% des Français auraient choisi d'investir dans un type particulier de cryptomonnaie : les NFT (jetons non fongibles).

60% des personnes qui envisagent d'acquérir des cryptomonnaies sont principalement motivées par la recherche de rendements attractifs. Les autres raisons avancées sont un placement de long terme (38%) et la protection contre l'inflation (22%). "On constate d’ailleurs que, parmi les Français ayant une opinion sur le sujet, la majorité (58%) considère que les cryptos peuvent être un refuge contre l’inflation. Cette tendance dans l’opinion montre qu’un consensus est en train de s’affirmer quant à la capacité des cryptos à préserver l’épargne de l’inflation", indique l'étude.

D'après les entretiens menés auprès de 29 entreprises du secteur les plus importantes en France, les levées de fonds dans l'industrie "crypto" française cumulent 1,2 milliard d'euros au total. Le secteur employait plus de 1.100 personnes en janvier, dont 85% en France, avec une croissance de près de 60% sur un an.

* Enquête réalisée du 9 au 19 décembre 2021 auprès de 2.003 personnes représentatives de la population française.